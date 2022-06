Más de 50 organizaciones internacionales acompañarán la segunda vuelta

Entre las organizaciones que harán observación al proceso electoral se encuentran la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la International Foundation for Electoral Systems (IFES), Transparencia Electoral, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y la Misión de Acompañamiento Internacional (MAI).

Por su parte, las misiones con carácter técnico integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales provenientes de diferentes países serán: el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Transparencia Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.

Asimismo, la Registraduría indicó que parte de los integrantes de estas misiones estuvieron acompañando las pruebas del funcionamiento del software de escrutinio y los códigos fuente, según explicó Alberto Óscar Uez, coordinador de Auditorías Informáticas de Transparencia Electoral América Latina.