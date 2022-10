“Liberales no votaremos gravar pensiones, ni afectar lo minero-energético”

También cuestionó Gómez Amín que hay un 'mico' "que no vimos en primer debate y tiene que ver con los parágrafos 5 y 6 del artículo 240 del estatuto tributario, que están creando una tributación mínima para las personas jurídicas, lo que implica gravar a una tasa del 15% todas las utilidades comerciales que estas obtengan, así ellas se encuentren desgravadas o estén afectadas por pérdidas fiscales o correspondan a partidas que no tengan efectos tributarios como es el caso del método de participación patrimonial".

Con lo anterior, el senador asevera que, "hay doble tributación, porque una empresa que ya paga renta del 35, reparte dividendos, y esa empresa que reparte los dividendos, que ya pagaron renta, pagan el 15% adicional".

Sin embargo, es claro el senador liberal en que las toldas rojas no darán un no total al articulado sino a estos puntos que critican: "El partido siempre ha sido claro y desde las Comisiones Terceras hemos dicho 'sí a la reforma pero no así', y hemos mejorado la reforma sustancialmente, se ha trabajado mucho la reforma con el Gobierno, pero para segundo debate hacen falta mejoras".

Finalmente, señaló que el Partido Liberal considera que la reforma tributaria puede bajar su monto sin que haya problemas para las cuentas del Ejecutivo: "El presidente Gaviria hace una reflexión del recaudo que recibió el Gobierno este año y el que va a recibir el próximo, y concluye que se puede bajar el monto y no pasa absolutamente nada".