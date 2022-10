Cambio Radical mantiene 10 puntos contra la reforma tributaria

De la tasa de tributación mínima señalan que la tributación mínima del 15% que propone el proyecto, sobre las utilidades comerciales de las empresas, "no es otra cosa distinta que una nueva renta presuntiva para las sociedades, pero a diferencia de la anterior, la aprobada carece de todo sustento técnico, con una redacción que ignora la noción de la renta, que genera cascadas tributarias en los grupos empresariales y que grava varias veces partidas contables de las empresas que no tienen efecto impositivo, como son el método de participación, las valorizaciones no realizadas, etc.".

De las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables (petróleo, carbón, minerales, etc., cuestionan que "carece de toda justificación económica y tributaria que las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables, que son un ingreso de la Nación, se graven en cabeza de los explotadores de los recursos naturales, como si se tratara de un ingreso de estos".