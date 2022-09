Registraduría, en desacuerdo con reforma electoral

Agregó el ex jefe negociador de paz en este sentido que "las elecciones no pueden seguir dependiendo de la influencia de los actores de la política que van a ser luego examinados por ese Consejo", señalando además que "respecto de la Registraduría esta no desaparece sino que se integra bajo una cabeza colectiva para evitar un poder excesivo unipersonal de los registradores".

Entre tanto, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, planteó que "después de 15 años de estar estudiando la política nos hemos dado cuenta de que una de las cosas más importantes para hacer es reformar el sistema electoral, por eso el proyecto que propongo intenta dar una solución al exceso de concentración de poder: la idea es desconcentrar muchas de las funciones de la Registraduría; otra es la elegibilidad y el funcionamiento del CNE, porque eso de que los partidos políticos elijan a los amigos para que los supervisen sale mal; también mejorar el control a la dinámica electoral y lo último es la capacidad regional de la autoridad electoral, debido a que mucho de lo que pasa de no supervisión de gastos de campañas y delitos electorales es porque no tiene dientes el CNE".