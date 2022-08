Hallazgos fiscales por $2.170 millones en reconstrucción de Providencia

Así mismo, hubo seis hallazgos disciplinarios obtenidos al evaluar la gestión de Findeter sobre vivienda y que tienen que ver con planeación de contratos, calidad de los trabajos y especificaciones técnicas de las viviendas nuevas y zonas seguras de las viviendas intervenidas en la reconstrucción de Providencia, entre otras situaciones.

"Se evidenciaron falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4 y en los pisos y muros; e irregularidades relacionadas con el sistema hidrosanitario en las viviendas de reparación integral. La Contraloría identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño", arroja la actuación fiscal.