Declaraciones del presidente de Colpensiones generaron polémica

A su vez, si copartidario, el representante Andrés Forero, cuestionó: "Jaime Dussán, flamante presidente de Colpensiones, pretende que ahorros pensionales de los colombianos financien el quimérico tren de Buenaventura a Barranquilla. Petro insiste en seguir el mal ejemplo pensional argentino. Tenemos que evitarlo".

Por su parte, el abogado Daniel Monroy, opinó: "Lo que algunas personas aún no han entendido es que actualmente el Estado pone cerca de $17 billones para cubrir el déficit que existe en el sistema pensional. La reforma de pilares que se pretende hacer es aprobada por Fedesarrollo y la OCDE, no por los tuiteros".

Y el historiador y profesor de la Universidad de los Andes, Alexánder Klein, consideró: "La reforma pensional no utilizará ahorros pensionales para hacer obras. Eso hacen las AFP y ya vimos qué pasó con Chirajara. Si se hacen obras, se harán con la plata que hoy cubre el déficit de Colpensiones, pues con los nuevos cotizantes no habrá déficit. No se dejen engañar".