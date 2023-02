“La injusticia es mejor padecerla que infringirla”: Andrés Felipe Arias

En su declaración, Arias criticó duramente el sistema penal de Colombia porque, según él, fue condenado por indicios y por haber conformado el gobierno Uribe. “El magistrado acepta que no hay una sola prueba ni un solo testigo, pero que yo pude incidir porque era el ministro, yo por lo menos no entiendo y me voy con paz en el alma porque está claro para nosotros que no hay nada y me castigan por ser yo o el gobierno que defendí”, señaló.