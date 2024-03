Petro dice que va a invitar a Mancuso a su oficina: “Van a caer truenos”

El magistrado de la Sala de Apelaciones de la JEP, Rodolfo Arango, explicó que “la tarea denodada de Justicia y Paz se reconoce y la JEP lo que hace es ser prevalente en un periodo de tiempo debido a que las conductas de Mancuso de 1989 hasta 2004 son de conocimiento de la JEP, y eso lleva a la suspensión de los procesos en Justicia y Paz pero no de todos porque la facultad investigativa continúa: pueden seguir investigando pero la Corte Constitucional dijo que no puede definirle su responsabilidad ni privarlo de la libertad porque eso interferiría con las competencias prevalentes de la JEP, porque se infringiría el principio de no ser juzgado dos veces".