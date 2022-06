Polémica por aplazamiento de proyecto que prohíbe ‘terapias de conversión’

Por su parte, el activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón, autor de la recusación contra el parlamentario, dijo este miércoles en la emisora capitalina 'Blu Radio' que "ser de la comunidad Lgbti sí hace una diferencia. No estoy recusando a Mauricio Toro 'per se' por su orientación sexual. No lo acuso por su orientación sexual, sino por su activismo. Aquí siempre se juzga al neoconservador de homofóbico. Es un peligro realmente para la sociedad donde se dice que se impide todo esfuerzo por ayudar a aquellas personas que siendo homosexuales o transexuales buscan ayuda espiritual".

Aseveró Silva, además, que "un homosexual o un transexual puede cambiar a través del poder del Evangelio. No los torturamos, ellos libremente lo hacen. Hay un caso nacional que fue Nerú, pero la sociedad diversa, las organizaciones Lgbti y Angélica Lozano lo trató de traidor".

Y advirtió que se seguirá oponiendo a la iniciativa porque "han querido meter a personas conservadoras y religiosas a la cárcel. Yo no estoy por la calle queriendo matar o meter a la cárcel a homosexuales".