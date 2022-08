PMU por la vida: ¿la solución a la inseguridad en Barranquilla?

Ante esta estrategia recién anunciada por el presidente Gustavo Petro, EL HERALDO consultó a expertos de seguridad y miembros de la sociedad civil para conocer qué tan viable podrían ser estos encuentros para resolver de fondo la inseguridad, al tiempo que varios exmandatarios ofrecieron sus opiniones.

Reynell Badillo, investigador del Centro de Pensamiento UNCaribe, considera que estos PMU por la vida deberían partir desde el entendido de que en Colombia “no hay una, sino muchas guerras”; por ende, para acabar esas dinámicas es necesario desactivarlas una a una.

“Eso es complicado, costoso y necesita de mucho personal conocedor de cada dinámica territorial. Cualquier paz negociada se debe territorializar. Los grupos armados tienen dinámicas muy locales, relaciones con élites regionales y ejercen violencias de maneras muy distintas. El primer paso de este gobierno debería ser empezar a comprender cómo funcionan todas esas guerras y buscar negociar en los territorios afectados”, explicó el experto.

Por otra parte, considera que hablar en términos humanitarios, por parte del Gobierno “es una decisión acertada”, no solo porque se habla de acciones anticipatorias, sino porque visibiliza escenarios que, por no ser territorios con confrontaciones militares abiertas, no se consideran dignos de atención humanitaria.