Petro propone una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban reformas

Desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali, el presidente Gustavo Petro advirtió que si el Congreso no aprueba las reformas convocará una Asamblea Nacional Constituyente.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, mandó, ordenó y votó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado a su casa, sino que son las transformaciones de sus instituciones las que se tienen que presentar”, expresó el mandatario.

Según el mandatario, la Asamblea Nacional debería hacer una transformación en las instituciones “para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”,

Sobre la minga indígena, Petro hasta el momento no descarta el diálogo nacional que fue propuesto al inicio de su Gobierno.