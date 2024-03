“Nosotros venimos de la primera línea y nos sentimos orgullosos”: Petro

Agregó sobre esto que le gustaría que el Ministerio de Cultura "lanzara un grito de rebeldía", refiriéndose a que si existen ya otros en homenaje a conquistadores, se debe también resaltar la historia de "sensibilidad" y que por eso “¿por qué no declararlo monumento nacional, la historia se hace así o no se hace?”.

“Qué dirían esos campesinos que sembraron y con el surco y bajo el sol cultivaron la tierra para vivir en la miseria para que no hubiera una escuela pública para que no hubiera una oportunidad para entrar a la universidad, para que se los llevaran al ejército a aprender a disparar un fusil en contra de su hermano porque hace 2 siglos la oligarquía colombiana enfrenta al pueblo contra el pueblo para que no lo pueda destronar. Eso significa este monumento”, expresó el mandatario.