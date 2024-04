Petro anuncia vigencias futuras por $100 billones para agua potable

En el marco de la Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizada el pasado jueves en Caucasia, Antioquia, el presidente Gustavo Petro dijo que el agua es la principal inversión del país en épocas de la crisis climática.

"FÍjense en la paradoja de este momento mismo en que estamos en sequía, sin agua, que el peligro mayor no es solo que no llueve en los días que debería estar lloviendo (‘abril aguas mil’ decían nuestras abuelas), sino en la temperatura que cada vez será más fuerte", dijo.

Frente a los racionamientos de agua en la capital del país señaló que "Bogotá hoy no se diferencia mucho de Caucasia; tiene unos embalses que eran enormes, de agua que traían de los Llanos, de la parte del páramo que cae y mira allá hacia los Llanos y que pertenece a la Orinoquía. Trasvasaron el agua para hacer grandes urbanizaciones, una ciudad ya de ocho y con la sabana de Bogotá de 9 millones de habitantes, donde su propio río, el río Bogotá y los ríos que hay por ahí no dan para tanta gente. Por eso metieron el agua de la Orinoquía hacia Bogotá en el embalse Chingaza y ese es el que se está secando. Bueno, todos se están secando. Y ahora cómo se resuelve, si no llueve, que 8 o 9 millones de personas puedan tomar agua. Obviamente no hay que lavar los carros ni nada de eso, pero digamos, estamos ante un problema fundamental, porque para 8 o 9 millones no se puede llevar el agua en carrotanque".