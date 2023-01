Pescadores celebran subienda en Puerto Wilches: bocachicos desde mil pesos

No solamente los vendedores de pescado suelen acudir, sino también los habitantes de los municipios aledaños que aprovechan la abundancia y los buenos precios. “Yo vengo desde el municipio de Sabana de Torres, me dijeron que había subienda y me vine a comprarlo acá en Puerto Wilches y me lo llevo para venderlo allá, es una bendición que nos da el río Magdalena”, exclamó una vendedora.