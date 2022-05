“¿El Gobierno financia la campaña de Petro?”: Partido Nacional de Honduras

"Este asunto es extremadamente delicado. El pueblo hondureño se pregunta: ¿Estará el gobierno de Libre y su Alianza financiando la campaña del izquierdista Gustavo Petro con el dinero del pueblo hondureño?", cuestionan.

En ese sentido en el comunicado se lee que el llamado de los diputados al Gobierno de Castro es "no obstruir" las investigaciones que se adelantan en el caso de la senadora Córdoba. "Si el Gobierno no tiene nada que ver en este ilícito, entonces no debe obstruir o tergiversar las investigaciones independientes del Ministerio Público para que la senadora sea investigada y se esclarezca este evidente caso de corrupción", puntualiza el partido de oposición.