Liberalismo conforma subcomisión para plantear preocupaciones de tributaria

De otro lado, el senador Alejandro Carlos Chacón advirtió que "hay temas que la opinión pública cree que serán gravados y se ha creado una subcomisión para estudiar esos temas para la plenaria, como los de pensionados, gravámenes a los alimentos con un impuesto al consumo del 20%, pero también tuvimos varias discusiones frente al documento del presidente Gaviria, porque el partido no puede ser defensor de los ricos que no aportan al país, porque las clases más favorecidas deben apoyar al país, y el partido debe acompañar sobre todo es a las clases pobres y medias".

Finalmente sostuvo el legislador que espera que la votación no sea en bloque en los artículos con los que hay controversia: "No queremos que la votación sea en bloque porque nos saldremos de la plenaria o no acompañaremos la votación. En los temas en que haya discusión que se permita que el país conozca las diferencias y que el partido pueda acompañar o tomar distancia".