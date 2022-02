“Por un tiempo importante seguiremos usando tapabocas”: Minsalud

Sobre cuál será el futuro de la pandemia, el ministro añadió que es claro que aún no existe la información suficiente, “pero el escenario que estamos construyendo, es posiblemente de una situación endémica que no implica que no haya picos”.

Por lo pronto lo que ha mostrado ómicron es que el virus tiene la tendencia a una adaptación a transformarse a una forma menos mortal que las cepas anteriores.

Con tal escenario, el ministro enfatizó en que aún no es el momento de eliminar el tapabocas, aunque es una posibilidad a futuro. “Seguramente en las próximas semanas el Comité seguirá analizando el tema y tomará una decisión”, dijo, pero aclaró que depende de la incertidumbre de la aparición de una nueva variante en el mundo.

Lo que es cierto es que, tras delta y Ómicron, no se ha dado la alerta de una nueva variante de interés. “Lo clave es que todavía hay países en África y Asia, particularmente, que no tienen cobertura superior al 40 % en la vacunación, lo que representa el riesgo de la aparición de una nueva cepa en estos lugares.

“Yo creo que aún tendremos un tiempo importante en el que tenemos que protegernos en espacios cerrados”, precisó el ministro de Salud.