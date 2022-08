“Prohibir pagos de más de $10 millones en efectivo ayuda contra la evasión”

Sobre la expectativa de crecimiento de la economía colombiana, aseguró el jefe de la cartera de crédito público que "en todo el mundo está bajando el crecimiento de la economía, no solamente en Colombia. Si el Banco de la República saca una cifra pesimista, no creo que vaya a ser tan mala. Y dicen que la tributaria va a ser mala, pero yo he sido profesor de macroeconomía y lo que pasa cuando se ponen mayores impuestos y se gastan, es que el impacto es positivo. El banco dio 1,1 por ciento, se fueron por el lado pesimista; yo creo que algo entre 2 y 3 por ciento es posible".