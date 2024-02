Presidente de la Corte me dijo que no interviniera: general Salamanca

Sobre la actuación de la Policía Nacional, el director de la institución, general William Salamanca, aseguró que los uniformados no intervenieron por petición del presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra, quien le aseguró que no había actos de violencia. Así lo manifestó el uniformado en declaraciones a medios de comunicación y a Caracol Televisión.

Lea también: Polémica por los mensajes de Luis Almagro sobre la situación en Colombia

DIjo que sobre la 1 p.m. decidió llamar al presidente del alto tribunal para preguntarle cómo estaba la situación: "Él me dice que hay unas personas manifestándose de manera tranquila, pero le digo que la Policía está a disposición para contener si existiese una expresión violenta, la Policía intervendría de manera inmediata, atendiendo los protocolos que ahora se fijan para disolver manifestaciones. El presidente Chaverra me dice: 'general, no es prudente hacerlo, en eso pido mesura, no hay ninguna agresividad, ni ningún escenario que ponga en riesgo a los magistrados, le pido que no proceda'", dijo a Noticias Caracol.

El general Salamanca manifestó que le comentó al ministro de Defensa Iván Velásquez cuál era la situación, quien le respondió que se mantuviera el dispositivo de seguridad como estaba si así lo requería el magistrado Chaverra. "La Policía previó un dispositivo inclusive al interior del Palacio de Justicia. Sobre las 2:00 p.m. decido abandonar la cumbre de alcaldes y me traslado al Palacio. Ingreso caminando y busco hablar con el presidente de la Corte y ante mi pedido de intervenir, me dice que no lo haga", afirmó el alto uniformado.

Sobre el plan de evacuación de los magistrados, el general Salamanca dijo que una vez llegó a Palacio decidió habilitar una salida peatonal "para que los funcionarios pudieran salir por sus alimentos o a sus casas, y así se hizo".

Finalmente dijo que sobre las 4:30 el presidente Gustavo Petro le dio la instrucción de proceder y los manifestantes se dispersaron.