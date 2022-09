Los criminales no piensan con lógica de paz: experto sobre ataque a policías

“Los criminales siempre piensan con lógica criminal, no con lógica de paz. Y ese es el punto más importante. Yo no puedo como estado acercarme a los criminales pensando que ellos tienen lógica de paz, lo que tienen los criminales que es una lógica de crimen, por lo tanto yo puedo abrir los caminos para una negociación con grupos armados ilegales o para un sometimiento a la justicia con grupos criminales, pero desde el punto en el cual yo pueda demostrar que soy más fuerte y que si ellos no se someten a la ley o no han negociado la paz puedo someterlo yo (Estado)”, explicó el experto.