Lluvia de quejas de migrantes por anulación de la Cédula de Ciudadanía

Una lluvia de quejas y denuncias ha generado la anulación de Cédulas de Ciudanías a colombovenezolanos quienes señalan que la medida se llevó a cabo sin que la Registraduría les diera una razón del porqué ejecutaron la anulación.

Según la Registraduría, un total de 43.000 cédulas otorgadas a venezolanos fueron suspendidas tras encontrar supuestas irregularidades en su expedición.

EL HERALDO conoció la historia de varios venezolanos quienes aseguraron que el proceso que llevaron a cabo para el trámite fue realizado como lo estipula la ley.

“Yo saqué mi cédula desde 2016, y fue tal y como me lo solicitaron. Yo soy hijo de colombianos y traje mi partida de nacimiento apostillada, llevé dos testigos e hice todo lo que me indica la ley. No puede ser que esté pasando por esto”, dijo un ciudadano venezolano quien pidió reserva de su identidad.