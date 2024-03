¿Quién decidirá libertad de Mancuso? Hay disputa entre JEP y Justicia y Paz

Tras las distintas decisiones contradictorias sobre su libertad y luego también de que la JEP y Justicia y Paz afirmaran ambas tener competencia sobre el ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, será la Corte Constitucional la encargada de definir el destino del exparamilitar preso en La Picota y quien ya pagó unos 15 años de cárcel en Colombia y Estados Unidos y ahora fue designado como gestor de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El pasado lunes la JEP anunció que asumía el conocimiento de todos los procesos en contra de Mancuso y sería el único tribunal competente para pronunciarse frente a condenas o su libertad.

Pero Justicia y Paz advirtió el pasado miércoles que "este despacho encuentra una intromisión de la JEP frente a las decisiones de Justicia de Paz”. Y aunque revocó las medidas de aseguramiento que contra el exparamilitar estaban en el Tribunal de Bogotá, siguen vigentes las del de Barranquilla.

Además, Justicia y Paz remitió el pleito a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencias para decidir sobre la libertad de Mancuso.

"En ese Acuerdo Final para la Paz no se advierte posibilidad alguna que los paramilitares vayan a la JEP, es que en el mismo acuerdo integrado a la Carta Política (...) se impone al Gobierno adoptar las medidas para fortalecer el esclarecimiento del paramilitarismo que se investiga y juzga en Justicia y Paz. Eso lo dice la regla 74″, agregó Justicia y Paz.

Por su parte, la JEP afirmó: "La tarea denodada de Justicia y Paz se reconoce y la JEP lo que hace es ser prevalente en un periodo de tiempo debido a que las conductas de Mancuso de 1989 hasta 2004 son de conocimiento de la JEP, y eso lleva a la suspensión de los procesos en Justicia y Paz, pero no de todos porque la facultad investigativa continúa: pueden seguir investigando pero la Corte Constitucional dijo que no puede definirle su responsabilidad ni privarlo de la libertad porque eso interferiría con las competencias prevalentes de la JEP, porque se infringiría el principio de no ser juzgado dos veces".