Las acciones del Gobierno para liberar al alcalde de El Charco

Tras cumplirse 19 días del secuestro del alcalde del municipio El Charco (Nariño), Jesús David Ureña, el consejero Presidencial para los DD. HH., Jefferson Mena Sánchez, señaló que el Gobierno nacional adelanta acciones para lograr la liberación del mandatario.

En diálogo con EL HERALDO, el consejero señaló que el Gobierno ha estado adelantando algunos desarrollos en ese caso.

“Solo esperamos que el alcalde regrese pronto sano y salvo y que estos bandidos le respeten su integridad física”, dijo Mena Sánchez.

El mandatario Ureña fue secuestrado el pasado domingo 24 de mayo por sujetos armados en la vía fluvial entre Guapi (Cauca) y El Charco.

“Es una situación muy dura. Estamos trabajando en el tema, el Gobierno nacional no le da la espalda a situaciones como esas. Estamos trabajando en eso pero, la verdad quisiera no profundizar mucho en el tema para para no entorpecer lo que se está desarrollando en esa línea”, precisó el funcionario y reiteró que se está haciendo todo lo legalmente posible “para para rescatar a nuestro a nuestro alcalde”.

Un día después del secuestro el defensor del pueblo, Carlos Camargo, exigimos el respeto por la integridad y la vida del alcalde Ureña y recordó que la entidad mantiene abiertos sus canales humanitarios para facilitar la liberación del mandatario.