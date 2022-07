“Queríamos limpiar la memoria de mi hermano, él no era guerrillero”

“Tenemos unos cuantos meses en el proceso de la JEP. A nosotros nos contactó el señor Michael Ramos, que es un sicólogo. Me dijo cuáles eran los beneficios de participar en la Justicia Especial, pero la verdad es que yo no quería recordar esos momentos difíciles que vivimos”.

Empero, en busca de acabar con la impunidad y conocer la verdad, Katherine se animó y junto con su familia decidió dar el primer paso. “Queríamos saber quién se lo llevó, por qué se lo llevó, a dónde lo llevó y por qué lo mataron”, dijo.

A su mamá y a ella les tocó ir a Valledupar a tener encuentros privados con algunos de los 12 comparecientes que tiene la JEP: “Ellos llegaron a nuestro primer encuentro, que duró dos días. La abogada nos preparó y nos dijo que quien hablaría con nosotros iba a ser el militar Juan Carlos Soto Sepúlveda”.

Esa persona, según lo confesado por ella misma en medio de la audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe, llevada a cabo el pasado 19 de julio, señaló haber sido quien llevó a Deivis de Barranquilla a Valledupar.

“A mi hermano lo sacaron de Baranoa en una camioneta, lo embarcaron después en un bus hasta Cesar, y a las horas de haber llegado allá lo mataron. Le pusieron un arma en la mano y le tomaron la foto”, contó Katherine.

Soto Sepúlveda aseguró haber cumplido una orden del teniente (r) Carlos Andrés Vergara Mejía, pues supuestamente le pidió que “buscara” a personas para darlas de baja.

Sin embargo, el compareciente mencionó que a pesar de estar inmerso en el caso él no mató al joven.

“El teniente Vergara conocía personas de las AUC, me dijo que debía ir a la capital del Atlántico a buscar gente y me dijo que ‘Don Mario’ me entregaría a tres personas en Barranquilla”, relató Soto en la audiencia que se desarrolló en Valledupar.

Ante ello, Katherine apuntó: “Queremos saber quién lo mató, quién fue esa persona que le disparó a mi hermano (…) sabemos que ya está en la JEP, pero nos dijeron que todo era paso a paso. Aun con todo lo que nos falta, le hemos dado gracias a Dios porque comenzó a esclarecerse el caso después de 17 años sin saber nada, no conocemos cien por ciento la verdad, pero estamos a punto de saberla”.