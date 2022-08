¿Es viable la propuesta de conciliación judicial del gobierno?

Es un complemento a lo tradicional: Néstor Osuna

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo esta semana desde Barranquilla que su propuesta era “una cosa progresiva” en la medida en que la sociedad lo vaya permitiendo: “Uno no puede hacer cambios al sistema penal de ese calado en contra de la sociedad. Si la sociedad lo asume como algo inviable, ridículo, como algo que no repara, no lo logramos”.

Como ejemplo aludió a la discusión que había “hace 20 años, cuando las autoridades nos decían que había que bajarse del carro privado y había que utilizar el transporte público, y otros respondían que estaban locos, primero que hagan metros, sistemas maravillosos, y poco a poco la gente ha ido diciendo: pues sí, tiene sentido. Sin embargo, el carro privado no se abandona”.

Con la justicia restaurativa, explicó, “tiene que ser lo mismo, tienen que ser medidas legítimas para que las víctimas sientan que la sanción los reparó. Si no lo sienten, fracasamos. Por lo tanto, hay que comenzar por delitos menores: el hurto sin violencia, la inasistencia alimentaria, las injurias. Si eso va siendo exitoso seguimos aumentando a más delitos”.

En este sentido, el constitucionalista concluyó que la justicia restaurativa no reemplaza la penal tradicional, “la complementa, y por tanto sí puede traer una disminución de la pena, y cuando la pena es pequeña a lo mejor implica que no haya prisión, pero siempre que haya reparación a la víctima y garantías de que no haya reincidencia, en ese sentido queremos movernos”.