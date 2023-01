Joven autor de ‘El monstruo de mi cuarto’ habla sobre el estremecedor relato

En entrevista con 'Cambio', el menor reveló que el caso de abuso de una amiga suya fue el que lo motivó para hablar sobre este tema.

“Su mamá nunca le creyó, se lo guardó siempre, desde que tenía 12 años, y un día no aguantó más y me lo contó a mí, ella me tuvo la confianza porque no se sentía acogida por sus familiares, eso realmente me tocó”, dijo.

“Siento que son temas que aunque muchos pasan por eso, les da miedo hablarlo, porque sus papás o cuidadores no los escuchan, piensan que son babosadas que dicen los niños”, agregó.