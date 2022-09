CIDH estudiará el caso de Jaime Garzón y evaluará responsabilidad del Estado

Agrega el documento que la Comisión Interamericana también tendrá la oportunidad de hacer seguimiento al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en relación con este caso. En esta decisión señaló que no puede pronunciarse sobre su eficacia ya que este es un debate de fondo. A futuro deberá decidir si es o no, un escenario favorable para la satisfacción de los derechos de los familiares de Jaime Garzón.

"Al respecto, se recuerda que las víctimas se encuentran acreditadas ante la JEP y dado que no existe un macrocaso en el que se inscriba el homicidio de Jaime Garzón, su participación se ha dado ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que conoció los sometimientos del ex coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez. Sobre ellos, se ha evidenciado que ninguno ha realizado aportes significativos a la verdad", concluye el boletín.