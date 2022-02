Iván Duque también desmintió acusaciones de Aida Merlano

“Que diga lo que tenga que decir. Que me menciona, pues que diga cuál es la relación que puede tener conmigo. Que diga si hay día, si hay hora y si hay lugar donde haya tenido alguna reunión conmigo. No existe, por eso no lo puede hacer”, dijo el jefe de Estado en conversación con RCN Radio/ La FM desde Francia.

Insistió que Merlano deberá responder ante las autoridades colombianas y debe ser extraditada.