65% de los trabajos del futuro no han sido inventados: Duque

Agregó el mandatario en este sentido que "las habilidades laborales para los próximos años, son un reto: 65% de los trabajos del futuro no han sido inventados, es decir que en 10 o 20 años las capacidades relevantes no serán las mismas. Además, 85 millones de puestos no estarían cubiertos a 2030. Se requiere la formación".

Por ello, puso de presente Duque que el SENA es hoy un centro educativo pensado para el futuro, donde los jóvenes estudian mecatrónica y desarrollan proyectos de robótica que pueden ser aplicados en sectores como agricultura y salud.