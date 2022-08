En Bucaramanga: capturan a madre que cobró extorsión engañada por su hijo

Ese dinero iba a ser entregado por un hombre que pagaría el monto económico para recuperar su motocicleta, que días antes le había sido robada por el hijo de la mujer.

“Parqueé un momento, no tardé ni 5 minutos. Ingresé a la mensajería y cuando salí ya no estaba. Después me presionaron para que pagara. Me decían 'se la vamos a desaparecer, se la vamos a picar, le vamos a quitar la plata', usted sabe que por otro lado ganamos más”, relató el hombre, víctima de la extorsión, ante los medios de comunicación.

Cuando la madre del delincuente estaba lista para recoger el pago, que sería "de una deuda" que tendrían con su hijo, las autoridades se hicieron presente en el lugar de los hechos y la capturaron.