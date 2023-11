Investigan muerte de hombre dentro de consultorio médico en Bogotá

"Había una señora encima de él haciéndole reanimación. Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, Yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto", señaló indignado el padre del Camilo Duitama.

El hombre falleció en el consultorio y minutos después llegó la Sijin para realizar la inspección al cadáver. La familia de Camilo Duitama denuncia negligencia por parte del personal de la salud, pero las causas del fallecimiento aún no han sido establecidas.