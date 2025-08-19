Un joven estudiante, identificado como Juan Jiménez, denunció a través de TikTok que fue víctima de estafa en su cuenta de Nequi. Aseguró que tras meses de ahorro, perdió todos sus fondos en un robo digital.

El joven indicó que ahora no tiene como pagar su semestre ni su manutención, ya que el dinero que tenía en la billetera virtual era destinado para sus estudios universitarios.

Jiménez dijo que todo inició con una serie de actos fraudulentos, que comenzaron con un correo electrónico aparentemente legítimo, sin embargo fue víctima de una técnica de suplantación.

El estudiante señaló que los usuarios están vulnerables frente a este tipo de estafas, además de no contar con una capacidad de respuesta amplia por parte de las entidades financieras ante este tipo de delitos.

Según narró el joven, recibió un mensaje que indicaba que su cuenta de Nequi sería bloqueada, al ingresar a la plataforma le salió un aviso que debía esperar dos horas debido a intentos fallidos de ingreso.

Juan espero ese tiempo y después intentó ingresar de nuevo, sin embargo no fue posible. De inmediato se comunicó con el número oficial de atención al cliente de la billetera virtual para alertar el caso. Un operador le contestó que la cuenta había sido bloqueada por intentos sospechosos de acceso, y que debía enviar una selfie y una fotografía de su cédula.

El estudiante hizo lo que Nequi le indicó, pero media hora después recibió una llamada de otro supuesto asesor que, al parecer, tenía pleno conocimiento del caso, y este le indicó que ya podía acceder a la plataforma a través de reconocimiento facial.

Luego de esto, Juan se percató que el dinero había desaparecido de su cuenta, por lo que llamó nuevamente y le dijeron que esperara que era cuestión de minuto. Sin embargo, esto no sucedió.

Finalmente, pudo ingresar a su Nequi, y al revisar la aplicación, comprobó que todo el dinero había sido retirado desde un cajero automático.

En el video, el joven mencionó: “Todo el esfuerzo que uno realiza, porque esta plata la llevaba ahorrando desde diciembre hasta acá y pues no me dan respuesta”.

“Me quedé sin recursos para pagar el semestre y pues para pagar los servicios (...) Estoy realmente triste, indignado y no he recibido una respuesta favorable de las entidades”, añadió visiblemente afectado.

Asimismo, aseguró que la entidad financiera le respondió que lo sucedido se trataba de un problema externo, por lo que la revisión completa del caso podía realizarse únicamente ante un juez.