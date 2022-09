El dinero del narcotráfico en Bogotá está en oficinas: Petro

El jefe de Estado aseguró que estos indicadores favorables tienen explicación en que en Bogotá ha existido “justicia social, fuertes programas de inclusión social, el más grande, el más sostenido y el de más dinero invertido: educación”.

Al respecto, dijo: “No hay sino una explicación, porque aquí no ha habido más policía, aquí no ha habido Ejército en las calles sino de vez en vez, no ha habido más cárceles desde ese entonces, casi. Lo que ha existido en Bogotá se llama justicia social, fuertes programas de inclusión social, el más grande, el más sostenido y el de más dinero invertido, la educación”.

“Si logramos más equidad social, más inclusión social de territorios durante siglos abandonados, de capas poblacionales a los que nunca se les miraba, podremos conquistar mejores niveles de paz social, que es lo que queremos alcanzar con el concepto de la paz total”, concluyó el presidente.

Finalmente, planteó que en Bogotá debe ser aplicada la justicia restaurativa para diferentes delitos de la justicia ordinaria.

La declaración se produjo en compañía de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el fiscal Francisco Barbosa; representantes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo; los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y miembros del gabinete distrital.