"El principal problema de seguridad de la humanidad es la quema en Amazonía"

"Parte de la política antidrogas tiene que variar, cambiar la visión de los EE. UU., construir conjuntamente los terrenos de la paz. El principal problema de seguridad de la humanidad hoy es que están quemando la selva, porque si se quema la selva hay un punto de no retorno, no hay salvación, ya no se puede hacer nada: punto de no retorno en la extinción de la especie humana. No está a cien años, es que se puede llegar en 10 años dicen los científicos. Si se quema la selva amazónica ese es uno de los puntos de no retorno", dijo el jefe de Estado en la Casa de Nariño.

Agregó el mandatario en este sentido que "eso le dije a la generala (Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EE. UU., que nuestro rival está en esas llamas, y el mejor mensaje de una colaboración militar entre EE. UU y Colombia es precisamente que no se queme la selva amazónica".