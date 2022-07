No es el camino matar jóvenes de la Policía: Petro al Clan del Golfo

No obstante, aclaró que "no hay contacto con ellos de ningún tipo, el contacto debe ser judicial, la instancia de gobierno no es la adecuada porque no es una negociación política".

Frente al posible nombramiento del exsenador Armando Benedetti como embajador en Venezuela, el mandatario entrante solo dijo que "se están estudiando las posibilidades, (...) se ha discutido pero no se ha decidido (...), todavía el canciller tiene el trabajo de escoger embajadores y vamos a lograr que los embajadores en el Caribe antillano sean sanandresanos, para que San Andrés cumpla una especie de labor de cerebro en esa zona; vamos a abrir relaciones con África, que es un mundo desconocido dentro de la tradición diplomática colombiana".

Sobre la sede de los eventuales diálogos con el ELN, Petro advirtió que "a Cuba no le fue bien porque convirtieron eso en una ofensiva diplomática contra la isla, y el gobierno cubano será el que diga si está dispuesto, y si Noruega quiere mantenerse de garante también, y se puede abrir a otros países: España ha expresado su decisión de unirse y ahora Chile, toda América Latina, porque la paz en Colombia es un éxito americano, porque nuestras violencias son multinacionales, como el narcotráfico".