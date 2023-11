Internacionalistas piden que no se rompan relaciones con Israel

Por su parte, el experto agrega que esta figura también es un paso previo a la ruptura de relaciones con Israel, por lo que se evidencia un deterioro en las relaciones y podría ser el paso previo a que, de una vez por todas, se fracturen.

"Sin embargo, creo que el mensaje que envía el presidente en esta ocasión sí es acertado: uno, en el sentido de levantar la mano y decir 'esto que hicieron no está bien, no se justifica'. El presidente Petro falló al no condenar las acciones de Hamás que dejaron 1.400 muertos, civiles israelíes, pero en este caso sí está bien lo que hace", señaló.

El internacionalista consideró, asimismo, que la propuesta que hace Petro "es muy buena porque hay países como Irlanda, Colombia, Suráfrica, Ruanda, que podemos tener experiencia en cómo lograr espacios de paz, y aquí podemos aportar en este escenario".