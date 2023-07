Petro anuncia que decidió nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz

Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que decidió nombrar al exparamilitar Salvatore Mancuso como nuevo gestor de paz para terminar el proceso de cese iniciado en el gobierno de Uribe.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se mostró particularmente preocupado por las verdades que aún no se conocen sobre el destino de algunas propiedades de paramilitares y las ubicaciones de los cuerpos de las víctimas que no se han encontrado.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad sobre las haciendas entregadas que en parte se han perdido en manos del Estado, o han sido recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", trinó el jefe de Estado.

Seguidamente, agregó que para terminar el proceso y lograr “la completa paz” decidió nombrar a Mancuso como gestor.

Meses anteriores, el presidente Petro se pronunció sobre las declaraciones que dio Mancuso ante la JEP, donde entregó su versión sobre la supuesta participación de políticos y empresarios en la consolidación y expansión del paramilitarismo en el país.

El jefe de Estado invitó abiertamente a todos los antiguos jefes del paramilitarismo a “seguir el ejemplo” de Mancuso y a cerrar el proceso de paz abierto en el gobierno de Uribe garantizando el cumplimiento de los acuerdos allí firmados.

En ese momento el mandatario reafirmó su búsqueda por la justicia, la reparación de víctimas y la consecución de la verdad para el camino de la reconciliación nacional.