“Estudiamos nuevas modalidades de ingreso al empleo público”: Función Pública

Asimismo, aclaró que lo que el Gobierno busca son "varias salidas" para la formalización de empleos, pero que esto no significa que las personas con contratos por prestación de servicios vayan a pasar a tener contratos de nómina.

“La propuesta del Gobierno no es que vayamos a coger a 930.000 contratistas que están identificados y se va a ser automático el ingreso a nominas, no, se tiene que hacer un estudio y por eso son los cuatro meses que nos planteamos, para que entidades no suspendan los servicios; es un proceso con mucho rigor”, sostuvo Manrique.