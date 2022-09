Exparamilitares piden al presidente Petro curules en el Congreso

Así mismo, advierten que "con la ley de sedición también se benefician los de la Primera Línea, pues no hay nada más sedicioso que la protesta social, hasta los militares que hicieron alianzas con las AUC fueron sediciosos por la vía ilegal en defensa de la patria. Y los que hicieron alianza con las guerrillas les reconozcan rebelión. También se benefician los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados condenados por parapolítica, hasta el expresidente Uribe".

E invitan a Petro a considerar un referendo para la legalización de algunas drogas: "Para la legalización de la marihuana y la cocaína con uso recreativo. Ellas no matan. Al lado de las drogas sintéticas, ya no son nada. Sin su legalización, casi que es mejor no desmovilizar estas organizaciones, empezando por el ELN, pues las nuevas generaciones serán más violentas, sin ideología y sin respeto por la población civil".