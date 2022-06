Estados Unidos felicita a Colombia por “integridad” de la primera vuelta

Además expresó que el gobierno de EE.UU. confía en que la segunda vuelta, que será el próximo 19 de junio, se desarrolle con el “mismo nivel de integridad” que la primera jornada electoral.

“Celebramos la democracia colombiana y felicitamos a los colombianos por su ejercicio entusiasta del derecho al voto”, escribió Brian Nichols en la red social.

En ese sentido, agregó: “Confiamos en que la segunda ronda se llevará a cabo con el mismo nivel de integridad”.

We celebrate Colombian democracy and congratulate Colombians for their enthusiastic exercise of the right to vote. We are confident the second round will be conducted with the same level of integrity.