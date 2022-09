Bienes de la SAE deben estar en manos del campesinado en tres meses: Petro

Pese a la avalancha de críticas sobre la propuesta de que los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasen a manos asociaciones femeninas, campesinos y jóvenes, el presidente Gustavo Petro sigue en firme con su anuncio e indicó que esta medida deberá cumplirse en menos de tres meses.

Las palabras fueron ofrecidas durante el acto de posesión de varios de los funcionarios de su gobierno, celebrado el jueves en la Casa de Nariño, el mandatario fijó las prioridades que tendrán los nuevos servidores públicos desde sus entidades, para avanzar en las directrices del “Gobierno del Cambio”.

“Entonces ahí está el inicio en estos tres meses de la reforma agraria; no está la reforma agraria porque al cabo de estos tres meses ya no debe haber más bienes en la SAE que no estén en manos del campesinado, usufructuándolo para la producción”, aseguró el presidente Petro.

Detalló en su intervención que los bienes del narcotráfico, que estén en extinción del dominio o que ya hayan surtido este proceso judicial, pasarán a la economía popular e indicó que dichos bienes pueden estar avaluados en $22 billones.

“Aquí se va a configurar la posibilidad de que los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes —en su doble faceta, los ya extinguidos y los que están en proceso de extinción— pasen a la economía popular”, resaltó.

En el mismo contexto, el mandatario hizo referencia a la cifra y al mecanismo por medio del cual se podría acceder a esos bienes. “Voy a necesitar de mucha valentía, porque se trata de que cerca de $22 billones pasen a la economía popular”, aseveró, y agregó que en este proceso está el inicio de la reforma agraria en el país.

Precisó entonces, que la reforma agraria “es mucho más amplia”, pues tiene que ver con “6 millones de hectáreas”.

Esta nueva perspectiva comprende al inicio de la “nueva fase de la economía productiva”, que se alimentará de todos los bienes de extinción de dominio de la SAE.

En su discurso de posesión del 7 de agosto, el mandatario ya había hecho alusión a esta medida cuando indicó que “todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas”.

En el evento del jueves, Petro también explicó que, por otra parte, los predios rurales que estén en zonas de emergencia climática “deben ser ya opciones de mitigación del riesgo a partir de reubicación permanente de las personas que hoy están en riesgo climático en el mundo rural”.

“Hay una serie de predios que ya pueden ser sedes universitarias, si diseñamos las sedes, etcétera”, dijo.