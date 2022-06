Elecciones presidenciales 2022: así avanza la jornada electoral en el país

7:35 a.m.: La Registraduría informó a través de sus redes sociales que es falso un mensaje de texto que circula en el país sobre la función de los jurados de votación, que señala que podrán tomarle fotos a los E-14 antes de desprenderlo y que luego lo deberán enviar a través de whatsapp.

"Los jurados de votación pueden tomar fotos de los E-14 una vez los hayan diligenciado, pero no están en la obligación de enviarlas por WhatsApp. El delegado de puesto no les dará ningún número de WhatsApp ni les pedirá hacer el envío de dichas fotografías. Durante la jornada electoral, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., los jurados de votación no podrán hacer uso de sus dispositivos móviles", indicó el entre a través de Twitter.