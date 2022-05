El ‘Pollo’ Carvajal ofrece a Colombia tratar secretos de Estado

Sin embargo, cuando el pasado mes de abril se trasladó a Madrid la magistrada de la Corte Suprema colombiana Cristina Lombana para tomarle declaración, Carvajal se negó a hablar.

Su abogada insiste en que él declarará en función de su situación procesal en Estados Unidos “porque en el supuesto de que al final tenga que tramitarse la extradición, él tendrá que ventilar un proceso en Estados Unidos. Entonces, él lo que no quiere es perjudicar su situación por hablar antes de la cuenta o más de la cuenta”, dice.

No obstante, ‘Pollo’ Carvajal insiste en que su abogada explique que él no ha dicho que no tenga información sobre Petro. “Tenerla la tiene, que la pueda dar, que no la pueda dar, que la información sea que ha hecho algo Petro o que no ha hecho nada…, la información la tiene. Otra cosa es que en un momento determinado no quiera darla”, afirma la letrada.

La polémica sobre la posible financiación por parte de Venezuela de campañas de Petro viene de meses atrás, pero cobran plena actualidad a pocas semanas de las elecciones presidenciales de Colombia en las que el candidato del Pacto Histórico figura como favorito, según las encuestas.

Carvajal, como antiguo jefe de la inteligencia militar de Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuenta con una gran cantidad de información reservada y pone en valor este hecho mientras trata de impedir su extradición a Estados Unidos.