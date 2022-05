“Plan para asesinar a Gustavo Petro sería una estupidez”, Egan Bernal

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea.”, expresó.

Asimismo, el deportista expresó que no es simpatizante de Petro; sin embargo lo considera necesario para la política del país.

“Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana”, puntualizó.

Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana.