“Desarme nuclear debe tratarse de manera urgente ante anuncios de Rusia”

Por ello, dejó en claro que Colombia patrocina y apoya en todas sus partes la resolución sometida ante esta asamblea extraordinaria y sostiene que se debe considerar poner en marcha los mecanismos existentes para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de desarme de los Estados que poseen armas nucleares.

“"En estos momentos, Colombia preside en Ginebra la Conferencia de Desarme, en cabeza de nuestra embajadora Alicia Arango, y este tema debe tratarse en ese foro con sentido de urgencia, dadas las recientes medidas anunciadas por Rusia”.

Manifestó Ramírez que aún es tiempo para que la Federación Rusa, que presidió hasta ayer el Consejo de Seguridad, y por lo tanto debería ser el garante del cumplimiento de la Carta y del derecho internacional, regrese al cauce del cumplimiento y promoción de las normas, por ejemplo, mediante la implementación urgente de medidas de fomento de la confianza que permitan retomar el camino de la negociación.

Y concluyó la vicepresidenta que “la Federación Rusa no puede devolver el tiempo buscando una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos. El mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado”.