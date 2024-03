Corte consideró improcedente tutela interpuesta por Zuluaga en caso Odebrecht

Como improcedente declaró la Corte Suprema de Justicia una tutela presentada por Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez dentro del proceso judicial que se le adelanta a ambos por el presunto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial de 2014.

Le sugerimos: Rifirrafe entre Petro y Restrepo por informe del FMI sobre Colombia

Lea: “La falsa denuncia es un delito”: José Antonio Salazar a canciller encargado

El mecanismo utilizado por los Zuluaga pedía que se protegiera el derecho al debido proceso que, según argumenta, se ha visto obstaculizado por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior.

Frente a sus argumentos, el alto tribunal falló en su contra señalando que han contado con las garantías necesarias para ejercer su defensa y, asimismo, presentar los recursos judiciales que consideren procedentes.

De interés: Empresarios rechazan “ataques” del presidente Petro contra Antioquia

Lea además: Los funcionarios que acompañarán a Luz Adriana Camargo en la Fiscalía

“No existe vulneración al debido proceso, pues en la acusación no se puede desvirtuar la afirmación de la Fiscalía sobre el origen de los recursos y no se descoció el núcleo de los hechos jurídicamente relevantes frete al enriquecimiento ilícito de particulares”, se lee en el fallo.

Ya en 2023, la Fiscalía radicó un escrito de acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo. Tras esto ambos no aceptaron los cargos por el escándalo del ingreso de 1.6 millones de dólares de la multinacional brasilera a su campaña presidencial en 2014 siendo el candidato del uribismo, contienda en la que terminó imponiéndose Juan Manuel Santos.

Le interesa: Char rechaza las “maniobras irresponsables” de conductor en el Gran Malecón

Lea también: Formulan cargos a representante legal de proyecto de viviendas en Atlántico

De acuerdo al ente acusador, Óscar Iván incurrió en por lo menos seis conductas delictivas, pues firmó varios contratos con los que incrementó su patrimonio; además, no informó al Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre esa financiación en su campaña electoral.