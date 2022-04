Corte reitera: hay violación de DD. HH. en centros de reclusión transitorios

La Corte Constitucional extendió este lunes el estado de las cosas inconstitucionales con relación al sistema carcelario y penitenciario, especial relacionado con los centros de reclusión transitorios en todo el país.

La decisión se tomó luego de que la alto tribunal estudiara nueve acciones de tutelas en las que los peticionarios denunciaban la situación de personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y URI.

Los peticionarios expusieron que, en tales lugares, entre otras circunstancias, existe hacinamiento, las construcciones tienen fallas de infraestructura, no hay buena ventilación, no es posible acceder a los servicios sanitarios y de salud, no se les permite entrevistarse con sus familiares o sus abogados, se presentan riñas, existen brotes que afectan la piel y no se les suministran alimentos e implementos de aseo.