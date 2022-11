Corte protegió derecho a educación de niños indígenas de Maicao

Por ello, el alto tribunal otorgó cinco días al municipio de Maicao para que las niñas y niños puedan estudiar en dicha sede.

Las madres informaron que en la comunidad funcionaba una sede educativa, donde las niñas y los niños recibían el servicio de etnoeducación. Sin embargo, en el año 2016 la Secretaría de Educación Municipal de Maicao no avaló el nombramiento de docentes, pues la sede Jaichon, al parecer, no cumplía con los requisitos técnicos y legales para su funcionamiento. Pese a radicar ante la Administradora Temporal del Sector Educativo de Maicao la documentación requerida para obtener la habilitación de la sede educativa, la entidad respondió de manera negativa, y se limitó a señalar que el derecho a la educación de las niñas y los niños no se vulneraba en tanto se encontraban matriculados en otras instituciones.

Pero la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, consideró que la administradora temporal del sector educativo de Maicao y dicho municipio "desconocieron los derechos de las niñas y niños al emitir una repuesta inmotivada frente a las solicitudes de legalización de la sede. Esa actuación impidió que los menores de edad pudieran acceder al proceso formativo en la sede que se encuentra al interior de la comunidad".