“Me equivoqué”: concejal pide disculpas a conductor de InDriver

“Yo siempre he sido defensor del gremio de los taxistas, aquí no me puedo esconder”, expresó en la emisora ‘Blu Radio’.

El funcionario también reveló que él y su familia están siendo víctimas de amenazas por este caso.

“Mi familia está amenazada, estoy amenazado yo y están exponiendo las fotos de mis hijos. Cómo uno va a sentir satisfacción por eso. Repito, le pido excusas públicas a don Jaime, me equivoqué”, sostuvo en ‘Blu Radio’.