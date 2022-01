¿Cómo se enfrenta esta escalada del conflicto en el preámbulo electoral?

El profesor de ciencia política Vicente Torrijos observa que más que la proximidad de las elecciones “lo que hay que tener en cuenta es que estas organizaciones ya tienen una base de poder a nivel regional que quieren fortalecer, porque son en sentido estricto la prolongación de las que siempre ha habido: el Eln y las antiguas Farc, (...) y muy hábilmente han podido apreciar las fallas a nivel político, no militar, del gobierno de Duque, que al inicio plantea una política de seguridad y defensa lúcida, pero que luego en la aplicación política mostró unas fallas protuberantes que han llevado a esta situación de inseguridad”.

El primero de estos vacíos, agrega el experto en relaciones internacionales y defensa, es que el gobierno “es elegido como la reivindicación de las fuerzas del ‘No’, pero lejos de eso ha sido excesivamente complaciente con los acuerdos de La Habana”.

El segundo error, asevera, “es no haber sabido enfrentar a nivel internacional la verdadera amenaza, porque el problema medular no está en Colombia, sino en un régimen como el de Venezuela, que apoya al Eln y a las Farc de Márquez”. Y el tercer error, apunta Torrijos, “es el hecho de que Colombia y los EE. UU. no han podido encontrar un modelo eficaz en la lucha contra el crimen organizado, y las conexiones internacionales van mucho más rápido y por eso no se ha podido controlar la presencia en el área de potencias como Rusia e Irán, que alimentan militarmente a Venezuela, Cuba y Nicaragua”.